Bakanlık’tan vergi incelemesi dair açıklama

Sosyal medya üzerinden Bakanlığın yaptığı açıklamada, sosyal medyada bazı hesaplar tarafından dijital vergi levhası bilgilerinin paylaşılarak vergi yükümlülüklerine yönelik haberlerin yapıldığı anımsatıldı.

Bu çerçevede açıklama yapma mecburiyetinin ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

VERGİDE ETKİNLİK VE ADALETİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Ekonomi yönetiminin 2023 Eylül ayında açıklanan Orta Vadeli Program’a göre vergide adaletin güçlendirilmesi ve doğrudan vergilerin payının artırılması yönündeki kararlılığının belirgin şekilde ortaya çıktığını ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını" amaçlayan ve kayıt dışılıkla mücadeleye faydada bulunan vergi paketinin de dün TBMM'de kabul edildiği anımsatıldı.