Trabzonspor'da Bakasetas rekora koşuyor

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Korintli; Anastasios Bakasetas…

Farklı bir galibiyet aldıkları son İstanbulspor karşısında, attığı takımın 3 ncü golüyle, yine adeta adrese teslim yapan Yunanlı oyuncu, bu sezon ligde attığı gol sayısını da 6'ya yükseltti.

72 kez, değişik kategorilerde Yunanistan Milli Takımı’nın formasını giyen sol ayaklı orta saha oyuncusu, toplamda ise bu sezon Türkiye Kupası ve UEFA Konferans ligi dahil 28 maça çıktı.

Toplam gol sayısını bu sezon 11'e çıkaran başarılı orta saha, geçen sezon bordo mavili formayla olan performansını da böylece geçmiş oldu.

28 karşılaşmada 11 gol atıp, 9 asist yapan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, haliyle tam 20 gole de katkıda bulunmuş oldu.

Geçtiğimiz2021-2022 sezonundaki toplam 43 karşılaşmada; 9 gol, 8 asisti olan Bakasetas, daha şimdiden geçtiğimiz sezonu geride bıraktı.

Daha önce Tripolis, Thrasyyoulos, Aris Thessaloniki, Panionios, AEK Athens ve en son yurt dışına çıkarak, Alanyaspor formalarını giyen Yunanlı; kulüp kariyerinde en fazla golü ise 2019-20'de Alanyaspor forması ile 43 maçta 14 gol atarak yapmıştı.

Turuncu yeşillilerde o sezon, 7 asist ile toplam 21 gole katkı yapan ve kısaca arkadaşları tarafından ‘Baka’ diye çağrılan Anastasios, bu sezonun kalan süresinde 2 gole daha katkı yapması halinde, bu alanda ki kariyer rekorunu Trabzonspor forması altında kırmış olacak.

Yunanistan A Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan 1.83 boyundaki orta saha maestrosu, Türkiye Süper Lig'ine geldiği 2019-20 sezonundan bu tarafa, takımının yabancı futbolcuları içerisinde 19 gol atan Anthony Nwakaeme'yi geride bırakarak, takımı adına en fazla gol atan oyuncu oldu.

Bu arada Trabzonspor tarihinde en fazla golü 273 golle Hami Mandıralı, kulübün tarihi arşivine yazdırırken, Gol krallığına; Necmi Perekli, Fatif Tekke ve Burak Yılmaz yerli oyuncular olarak imza atmışlardı.

Yabancı oyuncu olarak Gürcü Şota Arviladze ligde 25 gol , Norveçli Alexander Sörloth ise 24 gol ile gol kralı olmuşlardı.