Trabzonspor'un yıldızından Fenerbahçe göndermesi

2022 Dünya Kupası sona erdi. Türkiye'de gözler Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarına çevrildi. Son şampiyon Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Bakasetas şöyle konuştu: İlk olarak kısa geçen hazırlık süreci bizim için gerçekten iyi oldu. Ligde verilen aradan önce son maçlarda hem skor hem performans konusunda zorluklar yaşıyorduk. Hatalarımız düzeltip kendimizi geliştirme konusunda fırsatımız oldu. Hem bizim adımıza hem de hocamız adına iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Ligin geri kalanı için daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum.

Fenerbahçe maçı yorumu

Kupa bizim için önemli. Trabzonspor gibi bir takımda oynarsanız bütün kupaları kazanmak istersiniz. Ziraat Türkiye Kupası da bizim için önemli. Fenerbahçe maçına gelecek olursak; bizim için önemli bir maç. Çünkü bir derbi. Bütün maçlar da olduğu gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz.