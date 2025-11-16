Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Yunanistan grupta liderlik mücadelesi veren İskoçya'yı ağırladı.

Bakasetas'ın 7. dakikada attığı golle maça hızlı başlayan Yunanistan ikinci yarının başında da Karetsas ve Tzolis ile skoru 3-0'a getirdi.

İskoçya Ben Doak ve Christie'nin peş peşe attığı gollerle farkı 1'e indirerek geri dönüş umutlarını artırdı.

Nefes kesen mücadele gol perdesini açan Trabzonspor'un eski yıldızı Bakasetas'ın 84'te oyundan atılmasıyla Yunanistan sahada 10 kişi kalsa da skoru korumasını bilerek sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Yunanistan puanını 6'ya yükseltirken İskoçya 10 puanda kaldı.

İskoçya grubun son maçında 11 puanla lider Danimarka'ya konuk olacak ve Dünya Kupası'na direkt katılmak için mücadele edecek.