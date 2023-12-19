Bakasetas'ın Trabzonspor'u neden reddettiği ortaya çıktı. Rotası Beşiktaş

Trabzonspor'da Bakasetas krizi yaşanıyor. Bordo mavili kulüp sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Yunan yıldızıyla masaya oturdu, ancak olumlu cevap alamadı.

Başkan Ertuğrul Doğan, "Bakasetas'a bir teklifte bulunduk, kabul etmedi. Bundan sonrası için hocamızın teknik kararı neyse yeni bir görüşme gerçekleştireceğiz. Bize ulaşan herhangi bir teklif yok Bakasetas için. Nwakaeme çok profesyonel ve çok büyük futbolcu. Abdullah Avcı, Nwakaeme'yi isterse biz gider elimizden geleni yaparız" dedi.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Bakasetas'ın Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmemesinin ardından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Beşiktaş Kulübü, Yunan yıldız için devreye girdi.

Beşiktaş Bakasetas'la anlaşma sağlaması halinde Trabzonspor'la da görüşecek. Bordo mavili kulübe transferin sezon sonu değil de ligin devre arasında gerçekleşmesi için teklif yapılacak.

Siyah beyazlı kulüp bir stoper, bir orta saha, bir de santrfor arkası için oyuncu transfer edeceğini duyurmuştu. Santrfor arkası futbolcunun Bakasetas olduğu ileri sürüldü.

30 yaşındaki Bakasetas, Trabzonspor'un formasını 117 kez giyerken 33 gol atıp, 23 de gol pası verdi. Bakasetas Yunan Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapıyor.