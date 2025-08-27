Bakasetas'tan Samsunspor maçı öncesi net mesaj: 'Futbolda siyasete yer yok'

Panathinaikos'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi Panathinaikos’ta takım kaptanı Bakasetas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TRABZONSPOR'DA BÜYÜK ZAFERLER KAZANDIM"

19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yunan oyuncu, "Her zaman futbol oynadığınızda sevildiğiniz ülkeye dönmek güzel. Türkiye’de 4,5 sene geçirdim. Trabzonspor’da çok büyük zaferler kazandım. Samsun’daki maç Atina’daki gibi zorlu olacak. Türkiye’de taraftarlar çok ateşli oluyor. Çok iyi çalıştık. Kaliteli bir takımız, elimizden gelenin en iyisini yapıp, gruplara kalmak istiyoruz" dedi.

"SAMSUNSPOR SKOR ALMAK İSTEYECEK"

İlk maçta bitiricilik anlamında iyi olmadıklarını ifade eden Bakasetas, "Taktikleri teknik direktör belirler. Hocamız hafta içerisinde nasıl oynamamız gerektiğini ve rakibi anlattı. Küçük de olsa bir avantajımız var. Bu tür maçlarda ilk andan beri konsantre olmazsanız her şey bir anda tersine dönebilir. Gerekli özveriyi gösterip, iyi mücadele ederek gruplara kalacağımızı düşünüyorum. Bana göre ilk maçta iyi fırsatlar ürettik. Kapalı bir oyun oldu. Eksik olan bitiriciliğimizdi. Shakhtar Donetsk maçında da aynı şekilde oldu. Genel olarak oyunu kontrol ediyoruz. 90 dakika tüm oyunu kontrol edemeyiz. Bitiricilik noktasında daha iyi olmaya çalışacağız. Bu ortamda gol atabilirim. Burada güzel goller atım. Türkiye’de takımlar sahasında iyi oynamak istiyor. Samsunspor skor almak isteyecek. Biz akıllı olup, ona göre oynamak istiyor. Burada bir çok tecrübem var. Gol kaydedip, takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.

"TÜRK HALKINI SEVİYORUM"

Samsunspor taraftarlarının bazı siyasi pankartlar hazırladığı ve bunun kendilerini nasıl etkilediği sorusuna da cevap veren Bakasetas, "Politik mesajların sporda yeri yok. Burada halk beni sevdi ve kucakladı. Ben de onların her kültürüne her şeyine saygı duydum ve sevdim. Politikanın bence yeşil sahada işi yok. 2 ülke benzer kültüre sahip. Yunanistan’da oynayacak bir Türk’e da kötü davranılmayacağını düşünüyorum. Aynı şekilde de burada oynayacak Yunan futbolculara da kötü davranılmayacaktır. Aksi takdirde bu cezalandırılır. Futbolda siyasete yer yok" şeklinde konuştu.