Bakım Aylığı Kesildi: Anne ile Oğlu Ayrıldı!

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Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı ve Anadolu Otizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Cennet İnceöz’den Yürek Burkan Çağrı: “Bir annenin evladını bakım evine vermesini kim ister? Ama elinizi vicdanınıza koyun…”

Otizmli bireylerin yaşam mücadelesine ışık tutan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Cennet İnceöz, bakım aylıkları kesilen ailelerin içinde bulunduğu dramatik durumu gündeme taşıdı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada, devletin çözger raporlarını değiştirerek birçok otizmli bireyin bakım aylığını kestiğini, bu nedenle annelerin hem ekonomik hem de duygusal bir çöküş yaşadığını vurguladı.

İnceöz, bir bakım evinde kalan otizmli bireyin devlete maliyetinin 50 bin TL olduğunu, ancak bu bireyin annesine 15 bin TL destek verilmesi durumunda hem annenin hem de çocuğun evinde mutlu ve sağlıklı şekilde yaşamaya devam edebileceğini söyledi.

“Şu an sözün bittiği yerdeyiz” diyen İnceöz, parçalanan ailelerin sayısının her geçen gün arttığını ve bu durumun giderek derinleşeceğini belirtti. Devletin ya bakım aylığı desteğini yeniden sağlaması gerektiğini ya da ivedilikle yeni bakım evleri inşa etmesi gerektiğini ifade etti.