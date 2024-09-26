Bakım merkezinde dehşet görüntüler. Bakanlık müdahale etti. Avukat skandal açıklama yaptı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yayılan bir görüntü bakanlığı harekete geçirdi. Engelli çocuklara yönelik hizmet veren bakımevinde küçük bir kız çocuğunun ellerinin ve ayaklarının bağlandığı ve acı içerisinde bağırdığı, iki personelin de küçük kızın başında olduğu görüntülerin ardından bakanlık harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın X sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada kurum hakkına Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu ve görüntülerde yer alan 2 personelin işlerine kurum tarafından son verildiği ifade edildi.

KURUM AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Bakımevinin avukatı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada görüntülerdeki küçük kızın atak geçirdiği ve kendisine zarar vermemesi için ellerinin ve ayaklarının bağlandığı ifade edildi. Kurumun konu hakkında herhangi bir kusurunun olmadığı avukatın açıklamasına yansırken geçtiğimiz sene yaşanan bir olayın da gün yüzüne çıkması hakkında da bir açıklama yapıldı.

Konuyla ilgili özel bakım merkezi avukatı Beytullah Duymaz, "Son dönemlerde neden kaynaklandığını bilemediğimiz kurumumuz aleyhine medya ve bazı basın kuruluşlarında yalan, yanlış ve iftiraya dayanan yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınların aslının araştırılmadan ve kurumumuzdan bilgi alınmadan bu şekilde lekeleyici ve karalayıcı yapılması hukuken ve vicdanen korunamaz. Tüm bu yayınlar ne yazık ki tarafımızdan bilgi ve belge istenmeden, önyargıyla yayınlanmıştır. Engelli birey H.T. bundan 1 yıl 9 ay önce, 25.01.2023 tarihinde vefat etmiştir. Kurumumuzda toplam 25 gün kalmıştır. Bu süreçte aileye bilgi verilerek tedavisi için defaatle hastaneye götürülmüştür. Engelli birey kuruma geldiğinde belirtilen yaralarının olduğu ailenin ikrar ve imzasıyla kuruma kabul belgesinde mevcuttur. Kişinin vefatıyla ilgili Adli Tıp raporunda iddiaların aksine açık bir şekilde vefat sebebinin akciğer enfeksiyonuna bağlı olduğu yazmaktadır. Karşı tarafın avukatının kamuoyunu yanıltıcı beyanlarının aksine hiçbir yerde açlık nedeniyle vefat ettiğine dair belge ve ibare yoktur. Bakanlık incelemelerinde de kurumun kusuru olmadığı açıktır. Kurumumuzda çalışan birtakım kişilerin kurumumuza karşı husumetlerini, şahsi hırs ve menfaatlerine dönüştürmesi sonucu kendilerince yaptıkları yasal olmayan kayıtları basın yayın kuruluşlarına vererek; bu kuruluşların da başı sonu sorgulanmadan yorumlar yapılıp dillendirilmesi kurumumuzun karalanmasına sebebiyet vermektedir" dedi.

17 YAŞINDAKİ ENGELLİ GENCİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

2023’ün başlarında meydana gelen bir ölüm kurum hakkındaki iddiaları güçlendiren cinsten oldu. Kurumda daha önce çalışan ancak sonraki zamanlarda kurum yönetiminin ve çalışanlarının engelli bireylere yönelik tutumlarından dolayı istifa ettiğini açıklayan kurumun eski çalışanı, personellerin engelli bireylere kötü davrandıklarını ancak bu duruma kurumun müdahale etmediğini NOW TV muhabirine açıkladı.

OTİZMLİ GENCİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Hayatını kaybeden otizmli gencin konu hakkındaki açıklamalarında otizmli gencin kısa süre içerisinde 4 farklı hastaneye götürüldüğünü ve gittiği son hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Gencin kuruma yatırılmadan önce çekilen fotoğrafının olduğu bu karelerde yüzünde morluklar olmadığını ama kuruma yatırıldıktan sonra yüzünde morluklar olduğunu ifade etti.

AÇLIKTAN ÖLDÜ İDDİASI

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında aynı bakım merkezinde destek alan 17 yaşındaki H.T.'nin, sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda açlıktan öldüğü iddia edilmişti. Özel bakım merkezi avukatı Beytullah Duymaz bu konuyla ilgili de açıklama yaparak, "Engelli birey H.T. bundan 1 yıl 9 ay önce, 25.01.2023 tarihinde vefat etmiştir. Kurumumuzda toplam 25 gün kalmıştır. Bu süreçte aileye bilgi verilerek tedavisi için defaatle hastaneye götürülmüştür.

Engelli birey kuruma geldiğinde belirtilen yaralarının olduğu, ailenin ikrar ve imzasıyla kuruma kabul belgesinde mevcuttur. Kişinin vefatıyla ilgili Adli Tıp raporunda iddiaların aksine açık bir şekilde vefat sebebini yazmaktadır. Karşı tarafın avukatının kamuoyunu yanıltıcı beyanlarının aksine hiçbir yerde açlık nedeniyle vefat ettiğine dair belge ve ibare yoktur." dedi.