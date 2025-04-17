Bakımdan çıktı, aracı cayır cayır yandı!

Kaynak: İHA

Denizli'de bir şahıs, otomobilini bakımdan aldıktan sonra motor kısmından alevler atmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran adamın aracı kullanılamaz hale geldi.

Olay, Denizli Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde 2292 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi Adam, 20 DY 242 plakalı Fiat marka otomobilini bakımdan aldı. Seyir halindeyken otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Araçtan inen Adam'ın yardımına çevredeki esnaf koştu.

Vatandaşların yangın tüpleriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaşananları anlatan Ferdi Adam aracını bakımdan yeni çıkarttığını belirtti. Adam, şu ifadelerde bulundu: "Sanayiden çıktım ardından arabadan ses gelmesi ile alev yükseldi. Benzin hortumlarını falan yeni değiştirdim. Motor kısmından alev yükselince hızlıca arabadan indim. Çevredeki esnaf yangın tüpleri ile yardımcı oldu. Tam olarak neden kaynaklandı anlayamadım. LPG de kapalıydı. Şükür canıma değil mala geldi" dedi.

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