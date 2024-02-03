Bakımı yapılan asansör düştü: Yaralılar var

Kaynak: DHA
Bakımı yapılan asansör düştü: Yaralılar var
Konya'da bir iş yerindeki yük asansörü, test yapıldığı esnada zemin kattan bodruma düştü. Kaza sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Kardelen Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Abdullah Sarıkaya'nın, yayınevi açmak için tuttuğu iş yerindeki yük asansörünün bakımı, anlaştığı firmadan gelen Musa Bozkurt ve Muhammet Taha Andaç tarafından yapıldığı esnada, büyük bir gürültüyle zemin kattan bodrum kata düştü.

Olay sonucu 3 kişi yaralanırken, çalışanların ihabrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altınan alınan yaralılardan Abdullah Sarıkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

h.jpg

Son Haberler
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı Gündem
Görevden alınan Gaye Erkal'ın Erdoğan'ı kızdırdığı olay ortaya çıktı
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi Dünya
Şili’deki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısını 19’a yükseldi
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Ağrı’da iki ayrı kazada 4 kişi yaralandı
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı Gündem
Aranan 59 şahıs Manisa'da yakalandı
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu Gündem
Erdoğan'dan 6 isme çizik. Merakla bekleniyordu
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı Gündem
Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı Spor
İsmail Kartal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Herkesi şaşırttı