Bakımı yapılan asansör düştü: Yaralılar var

Konya'nın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Kardelen Sokak'ta saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Abdullah Sarıkaya'nın, yayınevi açmak için tuttuğu iş yerindeki yük asansörünün bakımı, anlaştığı firmadan gelen Musa Bozkurt ve Muhammet Taha Andaç tarafından yapıldığı esnada, büyük bir gürültüyle zemin kattan bodrum kata düştü.

Olay sonucu 3 kişi yaralanırken, çalışanların ihabrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altınan alınan yaralılardan Abdullah Sarıkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.