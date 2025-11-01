“Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 22 Haziran’da tutuklanan Fatih Altaylı 4 aya aşkın süredir Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bulunuyor. Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.

3 Ekim’deki duruşmasında Altaylı için tutuklamasına devam kararı verilirken, duruşma 26 Kasım'a ertelendi.

ALTAYLI REİNA SALDIRGANI İLE KOMŞU

Sözcü’nün ulaştığı bilgiye göre; Fatih Altaylı’nın yattığı yüksek güvenlikli F Tipi cezaevindeki hücresinin komşularından biri ise 39 kişinin ölümüne neden olan Reina saldırısını gerçekleştiren Abdulgadir Masharipov olduğu öğrenildi.

Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov

Diğer komşuları ise DHKP-C mahkumları olduğu belirtildi. Altaylı bir mektubunda, “DHKP-C mahkûmları burada. Bazıları ölüm orucuna başlamış. Çok üzücü... Devlete kızdıkları için hırslarını infaz koruma memurlarından alıyorlar” demişti.

HUKUK GARABETİNİ GÖSTEREN DETAY

5 yıldan az olmamak şartıyla yargılanan gazeteci Fatih Altaylı’nın hücre komşularının en kanlı terör saldırganlarının olması Türkiye’deki hukuk garabetini en iyi gösteren bir detay oldu.

REİNA SALDIRISI

İstanbul gece kulübü saldırısı ya da Reina Katliamı, 1 Ocak 2017'de yerel saatle 01:15'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Ortaköy semtinde bulunan Reina adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı olarak biliniyor. Saldırı sonucunda 39 kişi öldü, 70 kişi ise yaralandı. Saldırıyı ise terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Türkiye'de bulunan, IŞİD üyesi Abdulkadir Mashapirov 17 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Esenyurt'ta bir sitede güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.