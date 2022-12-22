Adil Rami'den Arjantin kalecisine ağır küfür. Bakın ne dedi

2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla eleyerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.
Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, penaltı atışlarından sonra Fransa'da Kylian Mbappe'yi teselli etmişti.
Martinez'in ülkesindeki kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katılması büyük tepki çekerken, Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Adil Rami'den de ağır bir cevap geldi.
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Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Martinez için "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı.
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