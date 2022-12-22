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Adil Rami'den Arjantin kalecisine ağır küfür. Bakın ne dedi

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Adil Rami, sosyal medyadan Arjantin kalecisine ağır bir laf kullandı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:00
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Bakın ne dedi. Adil Rami'den Arjantin kalecisine ağır küfür

Adil Rami'den Arjantin kalecisine ağır küfür. Bakın ne dedi
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2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı seri penaltı atışlarıyla eleyerek Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, penaltı atışlarından sonra Fransa'da Kylian Mbappe'yi teselli etmişti.

Martinez'in ülkesindeki kutlamalara Mbappe maskeli oyuncak bebekle katılması büyük tepki çekerken, Fransa Milli Takımı'nın eski futbolcusu Adil Rami'den de ağır bir cevap geldi.


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Rami sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Martinez için "Futboldaki en büyük o..... çocuğusun" ifadelerini kullandı. 

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