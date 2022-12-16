Neymar Brezilyalıları çıldırttı. Bakın ne yaptı

Brezilya'nın Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenmesinin ardından ülkede milli takıma olan tepki giderek büyürken, Neymar'ın yaptığı bir parti hedef tahtasına oturmasına yol açtı.

Katar'dan döndükten sonra Neymar ve Antony'nin Sao Paulo'da, Neymar'ın kız kardeşinin evinde bir parti düzenlenmesi büyük tepki gördü.

Brezilya'da sosyal medyada Neymar paylaşımları bir numara oldu.

Paylaşımlarda "Bu adamın milli takımda ne işi var? Kulübü için nasıl oynuyor, Brezilya için nasıl oynuyor! Messi'nin Arjantin için yaptıklarını gördünüz mü?" ifadeleri kullanıldı.