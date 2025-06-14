Bakır hırsızları şokun şokunu yaşadı

TCDD’ye ait travers fabrikasından 250 bin TL değerinde kablo, bakır tel, elektrik malzemesi ve elektrikli alet hırsızlığı yapıldığı ihbar yüz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti.

Farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda matkap ile beton kırıcı aletler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Bakır kabloları satan hırsızlar tutuksuz yargılanacaklarını tahmin ediyordu. Ancak hakim tutuklama kararı verince büyük şok yaşadılar.