Bakır son dört ayın zirvesini gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Bakır son dört ayın zirvesini gördü

Küresel bakır piyasasında arz sıkıntısı ve artan talep fiyatları yukarı çekiyor. Çin ve ABD’den gelen taleple bakır, dört ayın zirvesine çıktı.

Bakır vadeli işlemleri pazartesi günü pound başına 4,58 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu yükselişte arz sıkıntıları ve küresel talep artışı etkili oldu. Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’de yaşlanan madenlerin bakımı ve onarım çalışmaları nedeniyle tedarik zincirinde gecikmeler yaşanıyor.

Öte yandan, Çin’de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesiyle birlikte sanayi üretimi hız kazandı ve bakır talebi arttı. ABD’de ise alıcılar, beklenen gümrük tarifeleri öncesinde stoklarını güçlendirerek piyasaya olan talebi yükseltti.

Ancak yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yürürlüğe girecek olan çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25’lik genel tarife kararının etkilerini yakından izliyor. Ayrıca, salı veya çarşamba günü yeni tarifelerin açıklanması bekleniyor. Çin’in belirli ABD ürünlerine yönelik misilleme tarifeleri de devreye girerken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’nin Avrupa mallarına ek vergi getirmesi durumunda AB’nin “bir saat içinde” yanıt vereceğini duyurdu.

Bu gelişmeler, küresel ticaret gerilimlerini artırırken, yatırımcılar bakır piyasasındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor.

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