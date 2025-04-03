Bakırköy açıklarında denize düşen gemi personeli kurtarıldı

Kaynak: AA
Bakırköy açıklarında denize düşen gemi personeli kurtarıldı

Bakırköy açıklarında demirleyen yük gemisinden yakıt ikmali sırasında denize düşen bir personel kurtarıldı.

Bakırköy açıklarında demirleyen yük gemisinden yakıt ikmali sırasında denize düşen bir personel kurtarıldı.

Marmara Denizi'nin Bakırköy açıklarında demirleyen Panama bayraklı Amarillo isimli yük gemisinin mürettebatından bir kişi, gece saatlerindeki yakıt ikmali sırasında denize düştü.

Suya düşen kişi, yakıt ikmal gemisinin personeli tarafından denizden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri de kıyıya çıkarttıkları kişiyi, sağlık ekiplerine teslim etti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gemi personeli kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

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