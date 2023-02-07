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Adliye önünde silahlı kavgada tutuklama

Bakırköy Adalet Sarayı’nın karşısındaki caddede yaşanan silahlı kavgaya karışan 1 kişi tutuklandı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:06
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Bakırköy Adliyesi önünde silahlı kavgaya karışan 1 kişi tutuklandı

Adliye önünde silahlı kavgada tutuklama
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Bakırköy Adliyesi önünde bulunan açık otoparkta geçtiğimiz gün iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıkmıştı. 

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamada, duruşmaya katılan iki taraftan birinin aralarında çıkan tartışma sonucu diğer gruptakilere silahla ateş etmesine ilişkin olaya karışan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı. 

SERBEST BIRAKILDI

Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. 3 şüpheliden biri savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli V.B’nin ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan tutuklanmasına hükmetti. Mahkeme, diğer şüpheli H.S'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (İHA)

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