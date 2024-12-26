Bakırköy'de 2 katlı ahşap bina alev topuna döndü: Korku dolu anlar kamerada

Yangın, saat 07.30 civarında başladı ve hızla büyüyerek binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar, alevleri fark eder etmez durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi ve yangın kısa sürede yan binaya da sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Polis, yangının ardından güvenlik önlemleri alarak çevredeki alanı güvence altına aldı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, çevredekiler yangının o anlarını cep telefonlarıyla kaydetti.