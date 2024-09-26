Bakırköy'de alev alev yanan otomobil metal yığınına döndü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bakırköy'de alev alev yanan otomobil metal yığınına döndü

Bakırköy'de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bakırköy'de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bakırköy'de alev alev yanan otomobil metal yığınına döndü

Yangın, saat 19.15 sıralarında D-100 yan yol üzerinde seyir halinde bulunan otomobilde çıktı. İddiaya göre, Florya istikametine seyir halinde olan E.M.'nin kullandığı 34 SH 0246 plakalı otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü E.M., aracı emniyet şeridine çekerek indi. E.M. durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bakırköy'de alev alev yanan otomobil metal yığınına döndü

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde çıkan yangın ve sonrasında yaşanan patlama yoldan geçen vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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