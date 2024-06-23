Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bakırköy'de hastanenin bahçesinde silahlı çatışma

Bursa’da apse yapan dişi için hastaneye giden ve tedavi sonrası evine dönen 46 yaşındaki Enda Balta hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis tahkikat başlattı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak bahçesinde gece saatlerinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada onlarca mermi sıkılırken 4 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı, polis şüphelileri arıyor.

GECE SAATLERİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA

Olay, saat 01.00 sıralarında Bakırköy’de Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin ortak kullandığı bahçede meydana geldi. İddiaya göre, banklarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada onlarca mermi sıkılırken çevredeki vatandaşlar panik içinde sağa sola kaçıştı.

Çatışma sonucunda 4 kişi yaralandı. Seken mermiler güvenlik kulübesine ve yoldan geçen bir araca isabet etti. Yaralıların yardımına hastane personeli ve çevredeki vatandaşlar koştu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar sedyelerle hastane içerisine alındı. Yaralıların hastanede tedavileri sürüyor.

Yaralıların tedavi altına alındığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisi, güvenlik tedbirleri nedeniyle hasta giriş ve çıkışına kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri hastane ve çevresinde geniş çaplı incelemelerde bulundu ve onlarca boş kovan tespit etti. Polis, çatışma sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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