Bakırköy’de Kamyon alt geçide sıkıştı: Hammadde taşıyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bakırköy’de alt geçitten geçmeye çalışan bir kamyon kasası sıkıştı. Sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsüne ‘Yasak geçiş saati ihlali’ nedeniyle 690 lira para cezası uygulandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Ataköy Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında meydana geldi. 19 DL 692 plakalı hammadde yüklü kamyon yolda ilerlediği sırada, alt geçidin bulunduğu yerden geçmeye çalıştı. Bu sırada kamyonun kasası alt geçide sıkıştı.

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Kamyonun kasası kırılırken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı gören sürücüler polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kamyon sıkıştığı yerden çıkarıldı. Polis ekipleri kamyon sürücüsüne "Yasak geçiş saati ihlali" nedeniyle 690 lira idari para cezası uyguladı.

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