Bakırköy'de takla atan araç sitenin bahçesine devrildi

Kazada hem kurye hem de araçtaki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 civarında Bakırköy Ataköy Doktor Remzi Kazancıgil Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Esra D.'nin kullandığı 34 GK 4074 plakalı otomobil, bilgilerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle önünde seyreden motosikletli kuryeye sahipti. Çarpmanın kalıntılarından çıkan arabalar, takla atarak bir sitenin bahçesine devrildi. Takla atan araç yüzünden otobüs durağının camı da kırıldı.

Kazanın ardından otobüs durağında cam parçalarının isabetli olmasıyla motosikletli kurye ve araçtaki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören salgın ihbarıyla bölgedeki itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralılara yerinde ilk müdahaleyi sağladıktan sonra sevk etti. Araç, çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili incelemeye başladı.