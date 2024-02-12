Bakırköy'de trafiği tehlikeye düşüren magandalara ceza yağdı

Kaynak: DHA
Bakırköy'de trafiği tehlikeye düşüren magandalara ceza yağdı
Bakırköy'de düğün konvoyunda caddeyi trafiğe kapatarak trafiği tehlikeye sokan düğün magandalarına polis ekipleri tarafından ceza yağdı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra harekete geçen ekiplerin tek tek belirlediği şüphelilere toplamda 69 bin lira ceza yazıldı.

Bakırköy'ün Eski Havaalanı Caddesi üzerinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda, Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüleri ihbar olarak kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafiği tehlikeye düşüren şüpheli kişileri tek tek tespit etti.

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69 BİN 121 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından tespit edilen E.A.B., E.Z.D. , E.G. , İ.F. , D.D. , Y.M.Ç. , İ.B.S. , M.B. ve E.Ş. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin araçlarına ise polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye sokmaktan, drift atmaktan gibi bir çok maddeden toplamda 69 bin 121 lira trafik cezası kesilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

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