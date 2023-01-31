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Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası

İstanbul Bakırköy’de trafikte motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında yaşanan 'yol verme' tartışmasından sonra kavga çıktı. Tekme ve yumrukların kullanıldığı o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 15:09
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Bakırköy’de trafikte motosikletliyle otomobil sürücüsü arasında tekmeli yumruklu yol verme kavgası

Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası
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Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler arasında kavga başladı. Kavgaya hem motosikletlinin hem de otomobil sürücüsünün arkadaşlarının karışması ile tekme ve yumruklar kullanıldı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

Öte yandan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Kaynak: DHA)

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