﻿Bakırköy’de tekmeli yumruklu yol kavgası

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle araçlarından inen sürücüler arasında kavga başladı. Kavgaya hem motosikletlinin hem de otomobil sürücüsünün arkadaşlarının karışması ile tekme ve yumruklar kullanıldı. Kavga diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

Öte yandan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(Kaynak: DHA)