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Hazar Ergüçlü Kadınlar Günü yürüyüşünde bir erkekle yakalandı. Bakışları olay oldu

Kendisinden 19 yaş büyük olan senarist ve yönetmen Onur Ünlü ile kısa süre önce ayrılan Hazar Ergüçlü, Kadınlar Günü yürüyüşünde bir erkekle objektiflere yakalandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 11:10
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Bakışları olay oldu! Hazar Ergüçlü Kadınlar Günü yürüyüşünde bir erkekle yakalandı

Hazar Ergüçlü Kadınlar Günü yürüyüşünde bir erkekle yakalandı. Bakışları olay oldu
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Oyuncu Hazar Ergüçlü, Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için destek yürüyüşüne giden Hazar Ergüçlü'nün yanındaki arkadaşına bakışı sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEDİ

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay rolüyle ünlenen Hazar Ergüçlü, erkek arkadaşına bakışıyla dikkat çekerken, habercilerin görüntü aldığını görünce panikledi ve erkek arkadaşını uzaklaştırmaya yöneldi.

Hazar Ergüçlü, destek yürüyüşüne katılanların yanından ise Medcezir, Bir Başkadır ve Hekimoğlu gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Defne Kayalar ile uzaklaştı. Ergüçlü'nün moralinin bozulduğunun gözlenmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ergüçlü ve Kayalar evlerine doğru dağılırken, Ergüçlü’nün erkek arkadaşı ise ikiliden uzaklaşmasının ardından gözlerden de kayboldu.
 

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