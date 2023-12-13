Bakkalı öldüren yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi’nde11 Aralık günü, bakkala alışveriş yapmak için giren E.P., bakkal içerisinde bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

E.P.'nin, 112 Acil Çağrı Merkezini araması sonucu olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından bıçaklananın bakkal işletmecisi olan Rıdvan Sosa (38) olduğu tespit edildi. Sosa, 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıdvan Sosa kurtarılamadı.



KATİL ZANLISI ÇIKARILDIĞI NÖBETÇİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısının kimliğini belirleyen polis ekiplerince, yabancı uyruklu cinayet zanlısı A.K. (29) Denizli ilinde saklandığı yerde yakaladı.

Denizli'den Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen katil zanlı A.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan cinayet zanlısı A.K. ifadesinde bakkal sahibi maktul ile eşinin mesajları yakaladığını, daha sonra da konuşmak için gittiği bakkalda çıkan arbede sonucu bıçakladığını öne sürdü.