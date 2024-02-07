Bakla nelere iyi gelir

Naim Arıoğlu
Bakla nelere iyi gelir
İşte baklanın yararları ve önemli bilgiler...

Bakla, birçok hastalığa fayda sağlayan bir sebze. Bakla, kalp dostudur ve içerisindeki lifler düşük yoğunluklu lipoprotein veya kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olur.

Bakla yiyenlerin kolesterol seviyelerinde bir düşüş olur.

Bakla ayrıca bol miktarda vitamin ve mineral barındırır. Magnezyum, potasyum, demir, bakır, fosfor, B1 vitamini ve tiyamin bulunmakta.

B1 vitamini, merkezi sinir sisteminizin normal işleyişi için gerekli. Bağışıklığı güçlendiriyor, kan akışını düzenliyor kemikleri güçlendiriyor. Bakla, ayrıca Parkinson hastaları için faydalıdır. Bakla, vücudun dopamine dönüştürdüğü L-dopa açısından zengin bir bitkidir ve Parkinson hastalarının düzenli olarak bakla tüketmesi önerilmektedir.

Bakla, kan yapar ve anemi sorunu yaşayan kişiler için çok faydalı bir yiyecektir.

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