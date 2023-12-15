Baklava yiyince vücutta nelere yol açar

Kaynak: İHA Muhabir: Hatice Özen
Baklava yiyince vücutta nelere yol açar
İki dilim baklava kaç saatte yakılır, nelere yol açar? İşte, yanıtı...

Diyetisyen Özge Kırmızı yaptığı değerlendirmede, et ve tatlı tüketiminden dolayı kalp-damar rahatsızlıkları olanlarla, şeker ve tansiyon hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Kırmızı, “İkram edilen tatlılara ne kadar ‘hayır’ diyemesek de özellikle sağlık problemleri yaşayanların ve formunu korumak isteyenlerin bayram sonrasında sıkıntı yaşayacaklarını bilmeleri gerekir. İki dilim baklavadan alınan kalori miktarı yaklaşık 412 kaloriyken, yapılan 1 saatlik tempolu yürüyüşle harcanan ortalama enerji miktarı 260 kaloridir. Bu da yiyeceklerin sanıldığı kadar masum olmadıklarını ve sonrasında yapılan spor ve yürüyüşlerin de yeterli olamadığını göstermektedir. Her gün fazladan alınan kaloriler birikerek ortalama her 7 bin kaloride 1 kilo olarak size geri dönecektir. Elbette ki bu bayramda da tatlı tüketimi olacak ama tercihimizi dondurma veya sütlü tatlılardan yana yaparsak hem tatlı ihtiyacımızı karşılar hem de tatlılardan aldığımız kalori miktarını azaltmış oluruz.” değerlendirmesini yaptı.

Kırmızı, şunları söyledi:

‘Su tüketimi en az 8-10 bardak olmalıdır. İçtiğimiz çay, kahve ve diğer içecekler su yerine geçmemektedir. Gün içinde tüketeceğimiz 1 şişe maden suyu hem sindirim konusunda bize yardımcı olacak hem de içeriğinde bulunan mineraller açısından beslenmemizi destekleyecektir. Bayram boyunca bir öğünde ağır beslendiysek diğer öğünlerde daha hafif beslenmeliyiz. Bayram öncesinde bazı kararlar alarak aklımızda oluşturduğumuz öğün planlamaları bize oldukça yardımcı olacaktır. İkramları gerektiğinde geri çevirmeyi bilmeliyiz. Unutmamalıyız ki sağlığımız her şeyden önemlidir.”

İHA

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