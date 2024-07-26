Bal paketleme tesisinde büyük yangın

Kaynak: İHA
Bal paketleme tesisinde büyük yangın

Muğla'da bal paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Muğla Köyceğiz'de sanayi sitesinde bulunan bal paketleme tesisinde henüz nedeni tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Köyceğiz ilçesinde bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alevler tesisi tamamen sararken, itfaiye ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazözler de müdahale etmeye başladı. Yangın tesisi tamamen sararken, alevler gökyüzünü aydınlattı.

aw255352-02.jpg

aw255352-01.jpg

İlgili Haberler
İzmir'de orman yangını. Alevler siteleri sardı. Bir site boşaltıldı
İzmir'de orman yangını. Alevler evleri tehdit etmeye başladı
Son Haberler
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü Otomotiv
Otomotiv devi fiyatları 700 bin lira birden düşürdü
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi Yerel Haberler
Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı Yerel Haberler
Kartal'da polisten kaçan bıçaklı şüpheli çöp konteynerinde yakalandı
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması Spor
Saray'dan flaş Ali Koç açıklaması
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi Gündem
Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı Video
Otobüste fıstıklı baklava ve meyve suyu ikramı şaşırttı