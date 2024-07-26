Bal paketleme tesisinde büyük yangın

Muğla Köyceğiz'de sanayi sitesinde bulunan bal paketleme tesisinde henüz nedeni tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.
Köyceğiz ilçesinde bulunan bal depolama ve paketleme tesisinde akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Alevler tesisi tamamen sararken, itfaiye ekiplerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazözler de müdahale etmeye başladı. Yangın tesisi tamamen sararken, alevler gökyüzünü aydınlattı.
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