Balaban ve Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Kaynak: İHA
Balaban ve Kızıl Şahin tedavi altına alındı

Şırnak'ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Balaban ve Kızıl Şahin tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edildiği aktarıldı.

Şırnak'ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan bir Balaban ve bir Kızıl Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kent merkezinde yaralı bulunan Balaban (Botaurus stellaris) ile Cizre ilçesinde yaralı halde bulunan Kızıl Şahin (Buteo rufinus), Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine getirildi. Ekipler, kuşlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, tedavi süreci için Balaban ve Kızıl Şahin'i Şırnak Şube Müdürlüğü'nün Acil Müdahale ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yönlendirdi.

Tedavi sürecinin ardından, kuşlar doğal yaşam alanlarına geri bırakılacak.

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