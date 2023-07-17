Balat'ta 3 katlı binanın balkonu çöktü

Fatih'te daha öncesinde boşaltılmış olan 3 katlı metruk binanın balkonunda çökme meydana geldi. Olayda şans eseri kimse zarar görmedi.

KAYNAK: İHA
Balat'ta 3 katlı binanın balkonu çöktü

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Fatih'te Tevkii Cafer Mahallesi Mesnevihane Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre belediye ekiplerinin önceden tedbir aldığı 3 katlı metruk binanın balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti.

aw936486-02.jpgOlay anında sokaktan kimsenin geçmemiş olması bir felaketi önledi. Olayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler yola dökülen enkaza müdahale ederken zabıta ekipleri tarafından olayın yaşandığı bölge şeritle ve bariyerle kapatılarak güvenlik önemi alındı.

aw936486-01.jpgOlay hakkında incelemeler sürüyor.

Öne Çıkanlar
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzine gelen %20 ÖTV zammına yandaş Misvak bile isyan etti: Tamam aşkın gözü kördür de ama bu ne kardeşim?
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Benzin bir gecede 28 TL’den 35 TL’ye çıktı. Maaşlara cücük kadar zam ÖTV’ye gelince haşırt dı bilekbord
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Vatandaşa önce sela sonra Fatiha
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
Aspartam nedir? Aspartam kanserojen midir?
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
AKP’nin alkışımızı yarım bırakan projesi
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Akaryakıta zam mı geldi? Benzin ve mazot ne kadar kaç TL oldu?
Son Haberler
Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti ve CHP'de ittifak arayışları Siyaset
Yerel seçimler yaklaşırken İYİ Parti ve CHP'de ittifak arayışları
İşte Filenin Sultanları'na şampiyonluğu getiren sayı Spor
İşte Filenin Sultanları'na şampiyonluğu getiren sayı
Kocaeli’de parkta erkek cesedi bulundu Güncel
Kocaeli’de parkta erkek cesedi bulundu
Filenin Sultanları Milletler Ligi Şampiyonu Spor
Filenin Sultanları Milletler Ligi Şampiyonu
Tokat'ta 3 katlı ev alevlere teslim oldu Güncel
Tokat'ta 3 katlı ev alevlere teslim oldu
Otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti