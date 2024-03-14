Baldızı aşık etme büyüsü yapıyordu. İnternetteki falcı ve büyücüler böyle yakalandı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada insanların inançlarını istismar ederek faaliyet gösteren ve büyü yaptıklarını iddia eden kişilere ağır para cezaları uyguladı.

Bu kişilerden biri, 'baldızı âşık etme büyüsü' yaparak tanınmıştı.

Ticaret Bakanlığı, halkın duygularını sömüren ve sosyal medyada büyücülük iddiasında bulunan kişilere toplamda 3 milyon 647 bin lira ceza kesti.

Bu kişiler, kısmet açma, bağlama ve gideni geri getirme gibi işlemleri sosyal medya reklamlarıyla duyuruyorlardı.

BÜYÜCÜLERE YÖNELİK OPERASYON

Bakanlık tarafından cezalandırılan kişilerden biri, 'baldızı âşık etme büyüsü' yaparak dikkat çekmişti.

Ticaret Bakanlığı'nın ceza kesmesi üzerine, bu kişi amacını ve ifadelerini değiştirdi.

Show Haber muhabiri, bu kişilerden bazılarını telefonla arayarak, büyü olup olmadığını anlamak için görüntülü seans teklif eden ve bu seans için ücret talep eden birini tespit etti.

TELEFON GÖRÜŞMESİNDEKİ DİYALOGLAR

Muhabirin bir büyücüyle yaptığı telefon görüşmesinde şu diyaloglar yaşandı:

- “Görüntülü arama yoluyla seans yaparak bakım gerçekleştireceğim. Eğer bir sıkıntınız varsa, hissedeceksiniz. Ödemeyi İBAN numarama EFT yapacaksınız.”

- “Ne kadar ücret talep ediyorsunuz?”

- "300 TL."

- "Bu sadece ilk teşhis için mi geçerli?"

- "Evet, sadece bakım için."

- "Peki, tedavi için ne kadar ücret gerekecek?"

- "Duruma göre bakacağız, bazen ek tedavi gerekebilir, bazen gerekmez."

BALDIZI AŞIK ETME BÜYÜSÜ İDDİASI VE İNKAR

Büyücülerden biri, 'baldızı aşık etme büyüsü' yaparak reklam vermişti.

Ancak, Bakanlık tarafından 550 bin lira ceza alınca, bu iddiaları inkar etti ve “Reklam yapan arkadaşlarımız öyle yazmış. Ben o işlere girmezdim, günah çünkü. Büyü değil, o sadece sıcaklıktır” diyerek kendini savundu.

Ticaret Bakanlığı'nın ceza kestiği kişilere ait reklamların tümünün durdurulduğu bilgisi de paylaşıldı.