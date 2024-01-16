Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak isteyen insanlar doğal besinleri tercih ediyor.

Misk otunun balgam söktürücü bir etkisi olduğuna inanılıyor.

Misk otu çayı, uygun dozda içildiğinde balgamın kolayca atılmasına yardımcı olabilir.

Boğaz ağrısını da azaltan misk otu çayı, kış mevsiminde tüketilebilir.

BALGAM NEDİR?

Balgam, akciğer ve alt solunum yollarının korunmasını sağlayan bir mukus çeşididir. Solunum yoluyla alınan zararlı madde ve mikropları filtreleyerek bu bölgeleri nemli tutar. Balgam, antikor, su, protein ve bazı tuzlar içerir. Balgamın doğal rengi açık ve şeffaftır.

MİSK OTU NASIL KULLANILIR?

Misk otunun farklı kullanım yöntemleri vardır. En yaygın olanı, kurutulmuş yapraklarından çay hazırlamaktır. Kurutulmuş misk otu, kaynar suya katılıp 10 ya da 15 dakika bekletilir ve ılıdıktan sonra içilir.

Misk otu çayı, günde en fazla bir ya da iki bardak içilmelidir. Misk otu ayrıca bir baharat olarak da kullanılabilir. Özgün bir tada sahip olan misk otu, özellikle et yemeklerine çok yakışır.

Koyun eti ve balık eti ile birlikte kaz etine de lezzet veren misk otu, yağlı etler için ideal bir baharattır.

Misk otu, içindeki bazı bileşenler nedeniyle böbreklere zarar verebilir. Bu yüzden misk otu çayı ya da baharatı çok aşırı tüketmemek gerekir. Misk otu kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.