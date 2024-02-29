Balgamlı öksürükten nasıl kurtuluruz

Sonbahar ve kış mevsimlerinin en sıkıntılı hastalıklarından biri, balgamlı öksürük. Peki sebebi ne, tedavisi nasıl, evde neler yapabiliriz? İşte cevabı…

Balgamlı öksürük soğuk algınlığıyla birlikte geliyor. Akciğerlerde trake borusu ile üretilen bir salgı olan balgam, mukus olarak da tanınıyor. Trake borusuna gelen toz gibi zararlı maddelerin yapışmasını ve dışarı atılmasını sağlıyor.

Trake borusunda iki farklı hücre var. Goblet adlı hücrede üretilen balgam, genelde kişinin akciğerlerinde birikerek, ağızdan çıkıyor. Ama bazen akciğer, balgamı dışarı atmakta zorlanıyor. Bu durumda balgamlı öksürük başlıyor.

NASIL GEÇER?

En iyi tedavi, evde dinlenmek. Sıcak duş almak, sigara ve benzeri gibi alışkanlıklardan uzak durmak, bitki çayları içmek, oda sıcaklığını ayarlamak, giyimine dikkat etmek, tozlu ortamlarda kalmamak gibi yöntemler ile rahatsızlık azaltılabiliyor.

Balgamlı öksürük tedavisi için ilaç tedavisi tavsiye ediliyor. İlaç tedavisinin yanında evde bazı yöntemlerle bu hastalıktan kurtulmak olası. Evde uygulayabileceğimiz en kolay çözüm buharlı suyu ciğerlere almak. Buharlı su yöntemi; kısa sürede, kolay ve etkili sonuçlar veriyor. Bir leğene konulan sıcak su üzerinde burundan nefes alarak ciğerler ferahlatılıyor.

Greyfurt, limon, nar, portakal gibi turunçgillerden hazırlanan doğal karışımlar ile balgamı çıkarmak mümkün oluyor. Özellikle C grubundaki vitaminler balgamlı öksürük problemine çözüm sunuyor. Akciğerde oluşan hasar, soğuk algınlığı, yabancı maddelerin etkisi, sigara kullanmak, göğüs hastalıkları, bronşit, zatürre, verem, alerjiler, sinüzit, soğuk havalar balgamlı öksürüğe sebep oluyor.

BALGAMLI ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BAZI DOĞAL ÇÖZÜMLER

Ihlamur içine bir tatlı kaşığı bal katıp içmek iyi gelecektir.

Orta boyutlu siyah turpun içi çıkarılarak Çatal ile turpun alt tarafına 4 tane delik açılır. İçine iki tatlı kaşığı bal konur, balın deliklerden akması sabaha kadar beklenir ve sıvı içilir.

Kaynayan su içine, bir kaşık taze zencefil koyularak demlenmesi sağlanır. Sonra süzülüp, bir tatlı kaşığı bal katılır Öksürüğü hafifleten zencefil, balgamın da çabuk bir şekilde yok olmasında önemli bir rol oynar. Bir tatlı kaşığı taze zencefil parçaları, bir bardak kaynayan su içine konur. Birkaç dakika demlendikten sonra, 2 çay kaşığı bal katılır. Bu karışım gün içinde birkaç defa içilmelidir.

Meyan kökü içildiği zaman, balgamı en çabuk şekilde çıkaracaktır. Meyan kökü; bronşit, astım ve solunum sistemiyle ilgili diğer hastalıklara da çok iyi gelir.

Rezene çayı, öksürüğü hafifletmenin yanında balgamı da çıkarıyor. Zerdeçal, güçlü antiseptik özelliği ile balgamı yok ediyor. Bir bardak sıcak sütün içine bir çay kaşığı zerdeçal konur. Bu içecek, sabahları ve yatmadan önce içilir.

Kekik soğuk algınlığı ve grip gibi tedavilerde kullanılan bir baharat. Çayı yapılan kekiğin içine koyulacak olan bir kaşık bal, öksürüğün hafiflemesini sağlayarak balgamın giderilmesine olumlu yönde etki edecektir.