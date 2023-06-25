Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu

Ankara’nın Hirfanlı Baraj Göleti'nde balık avlarken suya düşen 63 yaşındaki Ramazan Şahin, hayatını kaybetti.

Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu

Evren ilçesinde yaşayan Ramazan Şahin, sabah saatlerinde balık avlamak için eşi Fadime Şahin ile birlikte Hirfanlı Baraj Göleti'ne gitti. Ramazan Şahin, sandaldan ağ atarken dengesini kaybederek suya düştü. Eşinin suda kaybolduğunu gören Fadime Şahin, telefonla polise ve jandarmaya haber verdi. Arama kurtarma ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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