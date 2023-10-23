Balık baştan kokar atasözünün anlamı nedir?

Balık baştan kokar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Balık baştan kokar atasözünün anlamı nedir?

Bazı durumların gidişatı en baştan belli olur. Olumlu ya da olumsuz olacağını sinyallerini verir. Aynı durum kişiler içinde geçerlidir. Bir insanın nasıl biri olduğunu en başından anlaşılabilir.

Balık baştan kokar atasözünde kastedilen bir kişinin kendini en baştan belli etmesidir. Genellikle toplumların yönetiminde bulunan kişiler için kullanılan bir söz grubu olup olumsuz bir anlam içermektedir.

Kısaca balık baştan kokar atasözünü açıklayacak olursak en net cümle bir tutumun, davranışın yanlış olması devamını da yanlışa sürükleyecektir. Yani olumsuzluklar süregelmeye devam eder, nasıl başlarsa öyle gider.

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