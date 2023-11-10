Balık derisinin şaşırtan faydaları ortaya çıktı

Balık, sağlıklı yağlar bakımından zengin bir besin olmasının yanı sıra, atılan derisi ile de sağlık sektörüne katkı sağlıyor.

Abdullah Şaşkın KAYNAK: Haber Merkezi
Balık derisinin şaşırtan faydaları ortaya çıktı

Balık tüketirken ayırdığımız deriler, tıbbi alanda harikalar oluşturuyor.

Pullarla kaplı ve çok dayanıklı bir deriye sahip olan balıkların, kolajenleri diğer hayvanlara göre daha hızlı biçimde vücut tarafından emiliyor.

Uzmanlar, bu nedenle balık derilerini tıpta kullanıyor. Brezilya’da doktorlar, yanık tedavisinde bir ilke imza attı.

Silva adlı bir hastaya ait boynunda, kollarında ve yüzünde ikinci derece yanıklar bulunan yaraları tilapia balığının derisiyle kapladı. Bu balığın derisi, yanıkları kısa sürede iyileştirdi.

Yara tedavisi: Balık derisi, yaraların iyileşmesini hızlandırmak için kullanılabilir. Balık derisi, yaralı bölgeyi enfeksiyondan korur ve yara dokusunun yenilenmesini sağlar.

Cilt bakımı ve güzelleşme: Balık derisi, cildin doğal bileşenleri olan kollajen ve elastin içerir. Bu sayede, balık derisi cildin sıkılığını ve esnekliğini artırabilir, kırışıklıkları önleyebilir.

İltihaplanma önleme: Balık derisi, iltihaplı hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahip olabilir. Balık derisi, artrit veya cilt iltihabı gibi durumlarda iltihaplanmayı azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.

Protein ve mineral kaynağı: Balık derisi, protein, kollajen, omega-3 yağ asitleri ve mineraller gibi vücut için önemli besinleri içerir. Bu sayede, balık derisi beslenmeyi destekleyebilir ve bazı takviyelerde kullanılabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirme: Balık derisi, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren proteinler ve antioksidanlar içerir. Bu sayede, balık derisi vücudu enfeksiyonlara karşı savunabilir ve hastalıklara karşı direnci artırabilir.

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