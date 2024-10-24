Balık Hali'nde palamut bayramı

Kaynak: İHA
Balık Hali'nde palamut bayramı

Balıkesir Bandırma Balık Hali'nde adeta palamut bayramı yaşanıyor. Denizlerde balık bolluğu yaşanırken havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artması bekleniyor.

53 gün önce av yasağı kalkan denizlerde balık bolluğu yaşanmaya devam ediyor. Eylül ayında ortalama 500 gram gelen palamutlar, ekim ayının ortalarına gelindiği şu günlerde tanesi bin 200 grama kadar yükseldi. İrileşen palamutlarda fiyat ise eylül ayıyla aynı kaldı.

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Av yasağının kalkmasıyla birlikte 53 gündür Bandırma Balık Hali'nde palamutlar gelmeye devam ediyor. Av sezonunun açılması ile birlikte ağlarını denize bırakan balıkçılar, Bandırma Balık Hali'ne palamut ve torik getiriyor.

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Bandırma Balık Hali'nde satışa sunulan balık çeşidinde her geçen gün artış yaşanırken, havaların soğumaya başlamasıyla avlanan balık miktarında da artış bekleniyor. 1 Eylül tarihinde 500 gram olan palamutlar şu an 1 kilograma kadar ulaştı.

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Balıkçı Barış Yıldız, yeni sezonda palamut bolluğu yaşandığı ve vatandaşların yüzlerinin güldüğünü ifade etti. Tezgahlara en çok palamut balığının geldiğini ifade eden Yıldız, vatandaşların uygun balıkları tercih ettiğini söyledi. Yıldız, "Karadeniz Bölgesi'nde birkaç gündür havalar serin ve fırtınalı olduğu için tekneler pek çıkamadı. Bu yüzden de balıklar Marmara Denizi'ne akmış durumda. Balık haline yüklü miktarda torik ve palamut akını gelmekte. İlerleyen zamanlarda da bu şekilde devam ederse fiyatlar aşağıya düşer. Palamudun tane fiyatı 200-175 lira arasındaki, fiyatlar 150 liraya düştü. Havaların böyle gitmesiyle birlikte daha da düşer. Eylül ayında bir adet palamut 500 gram iken, şimdi ise 1 kilo 300 grama kadar çıktı. Aynı zamanda çinekopun fiyatı 500 lira, tekir 400 lira, sardalya 150 liradan alıcılarını bekliyor" dedi.

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Yıldız, havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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