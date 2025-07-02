"Balık Tutamadın" diye yaşlı adamı dövüp denize attı!

Olay, dün İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil kısmında meydana geldi. Umutcan Baysal sahilde balık tutan M.K.A.'yı (60) "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darbetti. Sonrasında Baysal, M.K.A.'yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.

Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi'ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.'ya ait eşyalar ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce "Devlet malına zarar verme" suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.