Balık tutan 3 çocuk babası, girdiği denizde boğuldu

Olay, Cevizdere Mahallesi sahilinde gerçekleşti. Aktarılanlara göre 3 çocuk babası 37 yaşındaki Erkan Kartal ailesiyle birlikte Cevizdere mevkisinde bulunan sahile balık tutmaya gitti.
Balık tutarken bir anda balçığa saplanan genç adam batmaya batmaya başladı. Adam bir süre sonra gözden kayboldu.
Yapılan ihbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği araştırmaya girişerek genç adam denizden çıkardı. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Erkan Kartal, hastanede yaşamını yitirdi.
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