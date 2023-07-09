Balık tutarken takılan oltası için girdiği gölette boğuldu

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde balık tutarken oltasının takılması nedeniyle gölete giren Uğur Sarıkaya (32) boğuldu.

Balık tutarken takılan oltası için girdiği gölette boğuldu

DHA’nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde Seymenli Baraj Göleti kıyısında meydana geldi. Konya'nın Cihanbeyli ilçesinden gelen 4 arkadaş, balık tuttuğu sırada Uğur Sarıkaya'nın oltası otlara takıldı. Sarıkaya, oltayı kurtarmak için gölete girdi. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve polis su altı arama ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 5 saat süren arama kurtarma çalışmalarında Sarıkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

balik-tutarken-takilan-oltasi-icin-girdigi-golette-boguldu-1453-dhaphoto1.jpg

balik-tutarken-takilan-oltasi-icin-girdigi-golette-boguldu-1453-dhaphoto2.jpg

balik-tutarken-takilan-oltasi-icin-girdigi-golette-boguldu-1453-dhaphoto3.jpg

balik-tutarken-takilan-oltasi-icin-girdigi-golette-boguldu-1453-dhaphoto4.jpg

balik-tutarken-takilan-oltasi-icin-girdigi-golette-boguldu-1453-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özgür Demirtaş'tan vergiler ve zam yağmurları için iktidarı kızdıracak yorum
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Özkan Uğur kimdir? Özkan Uğur öldü mü?
Son Haberler
Blue Grubu Üyeleri İstanbul uçağında yolcuyla tartıştı Magazin
Blue Grubu Üyeleri İstanbul uçağında yolcuyla tartıştı
Özkan Uğur'un ağladığı duygusal anlar yeniden gündem oldu. Şarkı söylerken sanki hissetmiş Magazin
Özkan Uğur'un ağladığı duygusal anlar yeniden gündem oldu. Şarkı söylerken sanki hissetmiş
Güneş yanığı belirtileri neler? Güneş yanığına ne iyi gelir? Keşfet
Güneş yanığı belirtileri neler? Güneş yanığına ne iyi gelir?
Bina temelinden lahit çıktı Kültür Sanat
Bina temelinden lahit çıktı
Yargıtay’dan kiracıları korkutan flaş karar Ekonomi
Yargıtay’dan kiracıları korkutan flaş karar
Almanya’da festival karıştı: 26 polis yaralandı Dünya
Almanya’da festival karıştı: 26 polis yaralandı
Binali Yıldırım ameliyat oldu. Bakan Koca son durumu açıkladı Güncel
Binali Yıldırım ameliyat oldu. Bakan Koca son durumu açıkladı