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Balık yağı tüketirken dikkat

Prof. Dr. Ayper Somer, balık yağının tazeliğini koruması ve hijyenik olmasının önemli olduğunu belirterek, bunların havayla temas etmeleri durumunda tat ve kokularının bozulabileceğini belirtti ve uyarılarda bulundu.​

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 07:51
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Balık yağı tüketirken aman dikkat

Balık yağı tüketirken dikkat
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Somer, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların gelişimi için olmazsa olmazların başında Omega-3 yağ asitleri olan DHA ve EPA'nın geldiğini aktardı.

Somer, Omega-3 yağ asitleri olan EPA ve DHA'nın insan vücudunda üretilemediği için esansiyel besinlerle alınması gerektiğini belirterek, "EPA ve DHA, kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor. DHA, normal beyin fonksiyonlarının ve normal görme yetisinin korunmasına katkı sağlar. Bu nedenle gelişim çağındaki çocuklar için olmazsa olmazdır." diye konuştu.

Balık yağı tüketirken dikkat edilmesi gereken konulara vurgu yapan Somer, "Balık yağı tüketirken en önemli konuların başında koku ve tat geliyor. Balık yağları, hava ile temas edince tat ve koku açısından bozulabilir. Dolayısıyla çocuklar için her gün tüketecekleri balık yağının tazeliğini koruması ve hijyenik olması büyük öneme sahip. Bunun için günümüzde tüketiciler özel formlu ürünleri tercih edebiliyor." şeklinde konuştu

AA

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