Balık yüklü tır kaza yaptı: Balıklar yola döküldü

İHA'nın haberine göre, Muğla’nın Milas ilçesinde balık yüklü tırın kaza yapması sonucu sürücü yaralanırken, tonlarca balık yola döküldü.

Milas’tan İzmir istikametine doğru seyreden H.Ş.’nin kontrolündeki balık yüklü tır, Milas - Selimiye karayolu üzerinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Meydana gelen kazada sürücü H. Ş. yaralanırken, tırda bulunan balıklar yola döküldü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü H.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tırdan dökülen balıkların bölgeden temizlenmesi için ise çalışma gerçekleştirildi.