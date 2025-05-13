Balıkçı esnafı umutlu! “Gelecek sezon bolluk var”

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkçı esnafı umutlu! “Gelecek sezon bolluk var”

Zonguldak’ta balık sezonunun sona ermesine rağmen tezgahlarda hareketlilik sürüyor. Balıkçı esnafı, fiyatların arttığını ancak satışların devam ettiğini belirtirken, gelecek sezonda bol ve ucuz balık için umutlu konuştu.

Balık halinde tezgâhların doluluğu azalsa da satışlar devam ediyor. Esnaf Oktay Ertürk, sezonun bitmesiyle birlikte balık arzında ciddi azalma yaşandığını belirterek, "Küçük kayıklar yakalıyor. Küçük ağcılar ağ atıyor. Küçük oltacılar yakalıyor. Biraz fiyatlar yüksek. Normalden biraz daha yüksek" dedi.

Ertürk, fiyatların yüksekliğini mevcut şartlara bağladı. Her yıl olduğu gibi yeni sezonda da balığın bol olacağını öngördüklerini ifade eden Ertürk, "Gelecek sezonda bolluk var genelde. Bol balık yiyecek yani. Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi yiyecek halkımız. Ucuz balık yiyecekler yani. Yine halka ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.

aw453634-01.jpg

aw453634-02.jpg

Son Haberler
Sanat fuarı rüzgarı New York’ta
Sanat fuarı rüzgarı New York’ta
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
Kurak ilçeye düşen yağmur çiftçiye umut oldu
Kurak ilçeye düşen yağmur çiftçiye umut oldu
Jandarmadan boğulma olaylarına karşı önlem!
Jandarmadan boğulma olaylarına karşı önlem!
CHP lideri Özel Soma’da! 11 yıl önce 301 madenci ölmüştü
CHP lideri Özel Soma’da! 11 yıl önce 301 madenci ölmüştü