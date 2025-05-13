Balıkçı esnafı umutlu! “Gelecek sezon bolluk var”

Balık halinde tezgâhların doluluğu azalsa da satışlar devam ediyor. Esnaf Oktay Ertürk, sezonun bitmesiyle birlikte balık arzında ciddi azalma yaşandığını belirterek, "Küçük kayıklar yakalıyor. Küçük ağcılar ağ atıyor. Küçük oltacılar yakalıyor. Biraz fiyatlar yüksek. Normalden biraz daha yüksek" dedi.

Ertürk, fiyatların yüksekliğini mevcut şartlara bağladı. Her yıl olduğu gibi yeni sezonda da balığın bol olacağını öngördüklerini ifade eden Ertürk, "Gelecek sezonda bolluk var genelde. Bol balık yiyecek yani. Palamut, mezgit, istavrit ve hamsi yiyecek halkımız. Ucuz balık yiyecekler yani. Yine halka ucuz balık yedireceğiz" diye konuştu.