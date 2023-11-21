Balıkçı karaya vuran dev dalgalara kapıldı

Rumeli Feneri'nde şiddetli fırtınada ağlarını toplamaya çalışan balıkçı dev dalgalara kapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Balıkçı karaya vuran dev dalgalara kapıldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına dolayısıyla su taşkınları yaşanırken, kıyı şeridinde de dev dalgalar teknelere zarar verdi.

Fırtına sonrası Rumeli Feneri'nde de ağlarını toplamaya çalışan Şeref Güven isimli bir kişi karaya vuran dev dalgalara kapıldı.

Arkadaşları tarafından denizden çıkarılan balıkçı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dev dalgalara kapılarak bir süre dalgalarla boğuşan Şeref Güven'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şeref Güven'in dalgalara kapıldığı an cep telefonu kamerasına yansıdı.

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