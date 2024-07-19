Balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi kayıp

Kaynak: İHA
Balıkçı teknesi alabora oldu. 2 kişi kayıp

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gölde balığa çıkan 2 kişi, teknenin alabora olması sonucu suda kayboldu.

Olay, saat 14.00 sularında 19 Mayıs ilçesi Yörükler bölgesinde bulunan Ulugöl'de yaşandı.

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Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz tespit edilemeyen bir sebeple teknenin alabora olması sonucu suya düşerek kayboldu.

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Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine iletti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahısların yeri tespit edilemedi.

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Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi arama çalışmalarını devam ediyor.

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