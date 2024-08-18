Balıkçı teknesiyle yarışan yunuslar izleyenleri gülümsetti

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denize açılan balıkçılar, unutulmaz bir deneyim yaşadı. Yunus balıkları, balıkçı teknesine eşlik ederek dakikalarca yarıştı. Yunusların adeta tekne önünde dans edercesine sergiledikleri gösteri, balıkçılara keyifli anlar yaşattı. Bu büyüleyici anları cep telefonlarıyla kaydeden balıkçılar, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi gördü. Kısa sürede viral olan bu video, izleyenlerin beğenisini kazandı ve yunusların neşeli tavırları herkesin yüzünde gülümseme yarattı.