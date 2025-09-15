Balıkçılar tam yol sahile döndü

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize açılan balıkçılar, Poyraz fırtınası nedeniyle limana çekilmek zorunda kaldı.

Marmara Denizi'nde etkili olan sert poyraz balıkçıları vurdu. Fırtınada teknelerini limana demirleyen balıkçılar ağ ve teknelerine bakım yaparak zaman geçiriyor.

aw538492-01.jpg

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu "Sert esen poyrazla beraber limana çekilen balıkçı arkadaşlarımız ağlarına ve teknelerine bakım yaparak zaman geçiriyorlar" dedi.

aw538492-03.jpg

Pehlivanoğlu "Allah nasip ederse çarşamba günü fırtına etkisini kaybettikten sonra balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerini hamsi, istavrit ve kolyoz balığı tutarak faaliyetlerine devam edecekler. Havaların biraz soğumasıyla beraber lüferden yana umudumuz var. Allah izin verirse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler" dedi.

aw538492-04.jpg

aw538492-05.jpg

