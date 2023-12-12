Balıkçıları üzecek rapor

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Dubai'deki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda yayınlanan bir raporda, binlerce tatlı su balığı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kuruluş yaklaşık 15.000 kadar türü değerlendirdi ve %25'inin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu tespit etti. Tehdit altındaki türlerin en az %17'sinin iklim değişikliğinden etkilendiği belirtildi.

Rapora göre, tatlı su türlerinin aynı zamanda kirlilik, aşırı avlanma, istilacı türler, hastalıklar, barajlar ve su çıkarma nedeniyle de tehdit altında olduğu bildirildi. Kuruluş, kirliliğin, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan tatlı su balık türlerinin %57'sini etkilediğini belirtti.

Araştırmayı yürüten bilim insanı, ‘‘dünyada bilinen balık türlerinin yarısından fazlası tatlı suda yaşıyor ve bunlar ekosistemin ayrılmaz bir parçası. Bu, tatlı su ekosistemlerine güvenen milyarlarca insan ve balıkçılığa güvenen milyonlarca insan için hayati önem taşıyor. Tatlı su ekosistemlerinin iyi yönetilmesini, yeterli su ile serbest akışını sürdürmesini ve iyi su kalitesinin sağlanması, türlerin azalmasını durdurmak ve iklime dayanıklı bir dünyada gıda güvenliğini, geçim kaynaklarını ve ekonomileri sürdürmek için şarttır" dedi.