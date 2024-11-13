Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak minibüste maddi hasar oluştu.
Olay, akşam saatlerinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Minibüsün motor kısmında çıkan yangını fark eden istasyon çalışanları, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın sonucu minibüste hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.