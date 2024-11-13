Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda park halindeki bir minibüste çıkan yangın, paniğe neden oldu.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, ancak minibüste maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Bandırma-Bursa Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Minibüsün motor kısmında çıkan yangını fark eden istasyon çalışanları, durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın sonucu minibüste hasar meydana geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

Balıkesir Bandırma'da akaryakıt istasyonunda park halindeki minibüs yandı

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